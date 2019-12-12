المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المقاولون العرب في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدف نظيف عن طريق محمد سمير في الدقيقة 78 من ركلة جزاء ، في المباراة التى جمعته الفريقين والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام باستاد الجيش بالسويس.
وبهذه النتيجة ، يصعد المقاولون العرب إلي صدارة جدول بطولة الدوري برصيد 16 نقطة ، فيما استمر المصري في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط .
اتسم الشوط الأول بندرة الهجمات للفريقين ، حيث شهد تهديد المقاولون العرب لأحمد مسعود حارس مرمي المصري البورسعيدي إلا مرة واحدة ، بالإضافة إلي كثرة التمريرات المقطوعة مما تسبب عدم اكتمال هجمة منظمة لأي من الفريقين.
وعلي غرار الشوط الأول ، بدأ المنتصف الثاني للمباراة بدون أي خطورة علي مرمي الفريقين ، ولكن في الدقيقة 77 اتخذت شكلاً اخر ، بعد احتساب ركلة جزاء لسيف الجزيري لاعب المقاولون ليتقدم ذئاب الجبل بهدف عن طريق محمد سمير ، ويسعي المصري للتعادل من خلال هجمات مكثفة بعد تأخره بهدف ولكن دون جدوي .
وجاء تشكيل المصري
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، إسلامة أبو سليمة، بهاء مجدى
الوسط: إيزى إيميكا، سعيدو سيمبورى، إسلام عطية
الهجوم: طقطق، وادى، حسن على.
فيما جاء تشكيل المقاولون العرب
حراسة المرمى: محمود أبو السعود.
الدفاع: حسن الشامي، فاورقا، محمد سمير، أمير عابد.
الوسط: محمد مجلي، معروف يوسف، محمود السيد.
الهجوم: محمد طلعت، سيف الجزيري، لويس أدواردو.
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