شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم كهربا للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل الإعلان عن ضم محمود عبد المنعم كهربا لغدا الجمعة، لانهاء بعض الأمور الخاصة بقيد اللاعب.

ورغم حضور كهربا بالقرب من مقر الأهلي إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات أبلغه بتأجيل الإعلان الرسمي للغد.

وأنهى الأهلي إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادي أفيش البرتغالي، ويُحدد السويسري رينيه فايلر موعد انتظامه في التدريبات، على أن يشارك في التدريبات بعد قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى.

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وانضم صاحب الـ25 عاما إلى أفيش في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع كهربا.