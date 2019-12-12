الصدارة للمقاولون بفوز مثير أمام المصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

تصدر نادي المقاولون بطولة الدوري مؤقتًا بفوزه بهدف نظيف على نظيره المصري البورسعيدي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

المباراة ظلت السيطرة والخطورة فيها متبادلة على مدار الشوطين دون أن ينجح أي من الفريقين في التسجيل في شباك الأخر حتى الدقيقة 78 حين حصل نادي المقاولون على ركلة جزاء سددها محمود سمير بنجاح ليخطف للذئاب نقاط المباراة الثلاثة ومن ثمّ صدارة الدوري بصورة مؤقتة.

فوز المقاولون رفع رصيده إلى النقطة 16 في صدارة الدوري بصورة مؤقتة بفارق نقطة عن الأهلي ـ المتبقي له مباراتين ـ فيما يتوقف رصيد المصري عند النقطة 7 في المركز الـ11.