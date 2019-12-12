محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ محمد مصطفى:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 7 من بطولة الدوري.
وجاء تشكيل الزمالك الذي أعلنه المدير الفني باتريس كارتيرون
حراسة المرمى: محمد عواد - خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي - خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي - ثلاثي ما قبل المهاجم: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد "زيزو" - المهاجم: مصطفى محمد
وجاء تشكيل بيراميدز الذي أعلنه ديسابر المدير الفني للفريق كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي- خط الدفاع: رجب بكار، عبدالله بكري، علي جبر، أحمد أيمن منصور - خط الوسط: عماد نبيل "دونجا"، محمد فتحي، عمر جابر - خط الهجوم: محمد فاروق، إسلام عيسى، إيريك تراوري.
الزمالك يدخل اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بـ 10 نقاط، بينما يدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.
تفاصيل المباراة:
استمرت الدقائق الأولى دون خطورة على مرمى الفريقين، حتى حصل بيراميدز على ضربة حرة في الدقيقة الثامنة على حدود منطقة الجزاء، سددها محمد فاروق بعيدا عن المرمى.
وفي الدقيقة 11، جاءت أول الكرات الخطيرة للزمالك، بعد تمريرة خاطئة من إسلام عيسى في وسط الملعب، لينطلق حازم إمام ويرسل كرة عرضية، أبعدها علي جبر في اللحظة الأخيرة.
وفي الدقيقة 17، أرسل أوباما كرة عرضية بطريقة رائعة لزيزو، الذي سدد الكرة "على الطائر" ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى.
وتعرض محمود علاء لإصابة دموية في الدقيقة 18، بعد تدخل قوي من محمد فاروق الذي نال بطاقة صفراء.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. الزمالك 0 - 0 بيراميدز.. الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.