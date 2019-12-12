الأسيوطي يُعلن عبر الخليج 365 عودته للدوري المصري بنادي لافيينا اف سي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن سيف الأسيوطي، تأسيسهم لنادي لافيينا أف سي، ليُشارك بداية من الموسم المقبل 2020/2021 ضمن منافسات القسم الرابع.

عائلة الأسيوطي كان لها تجربة سابقة في الدوري المصري عن طريق نادي يحمل اسمها الأسيوطي؛ حيث وصل لنصف نهائي دور كأس مصر موسم 2018/2017 كما أنهى الموسم ذاته في المركز التاسع قبل أن يتم بيعه لشركة سعودية ـ إماراتية.

الأسيوطي، الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي لافيينا أف سي، أشار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى إنهم عقب تأسيسهم لمشروعاتهم الجديدة بعد تجربة الأسيوطي مثل منتجع لافيينا ومصنع لتصنيع كرة القدم تحت علامة تجارية تحمل اسم تيمبو، قرروا العودة مرة أخرى للكرة المصرية عبر نادي يحمل اسم لافيينا أف سي.

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عضو مجلس إدارة نادي لافيينا أف سي، أضاف:"سنطلق من الدرجة الرابعة خلال الموسم المقبل ولكن بخبرات أكثر من تجربة الأسيوطي سنبدأ من حيث انتهينا للصعود للممتاز مرة أخرى بمواهب سننتقيها بالإضافة إلى تدعيمات بعدد محدود من اللاعبين الخبرات".

وتابع سيف الأسيوطي:"سيكون لدينا أكاديمية بها كشافين ينتقون المواهب من جميع المحافظات ونعمل على شراكة مع أحد الأندية الأوروبية لتزويدنا بالخبرات كما سنعمل على تثقيف لاعبينا في الأكاديمية وتنميتهم بدنيًا وكرويًا للاستثمار بهم مستقبلاً؛ حيث سنوفر لهم معلمين لتعليمهم اللغات أيضًا وأطباء للكشف عليهم وعمل تحاليل خاصة بهم لمعرفة ما ينقصهم بدنيًا لنؤهلهم للسوق المحلي والعالمي".

الأسيوطي أشار إلى أن اللاعبين الكبار الذين عاشوا معهم تجربة الأسيوطي السابقة سيتم الاستعانة بهم في قطاع الناشئين كمدربين وتثقيفهم بشراكات مع أندية أوروبية لتأسيس جيل مميز من المدربين أيضًا.

وأتم سيف حديثه بتوجيه رسالة لمحبي تجربتهم السابقة بالدوري المصري:"انتظرونا فيما بعد بالدوري الممتاز ولكن بخبرات أكثر من التي ظهرنا عليها في التجربة السابقة سنتخذ خطواتنا واحدة تلو الأخرى لتحقيق ذلك".