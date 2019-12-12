التشكيل.. مصطفى محمد مهاجماً وحيداً للزمالك أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري: أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز. ويهاجم المدرب الفرنسي فريق بيراميدز بمصطفى محمد مهاجماً وحيداً، خلفه ثلاثي مكون من أحمد سيد "زيزو"، وأشرف بنشرقي، ويوسف أوباما. وجاء تشكيل الأبيض كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي ثلاثي ما قبل المهاجم: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد "زيزو". المهاجم: مصطفى محمد

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