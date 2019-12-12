بيراميدز يُهاجم الزمالك بتراوري.. والسعيد وأنطوي بدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

أعلن سيبستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز التي تقام اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد تشكيل بيراميدز اعتماد المدير الفني الفرنسي على ثلاثي أمامي يتكون من محمد فاروق، إسلام عيسي، وإيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء عبدالله السعيد العائد من الإصابة، إضافة إلى جون أنطوي.

ويتكون تشكيل الفريق من:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار، عبدالله بكري، علي جبر، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: عماد نبيل "دونجا"، محمد فتحي، عمر جابر.

خط الهجوم: محمد فاروق، إسلام عيسى، إيريك تراوري.

وجاء بين البدلاء: مهدي سليمان، عبدالله السعيد، وليفرد كانون، أحمد توفيق، إبراهيم حسن، عمر العيوني، جون أنطوي.