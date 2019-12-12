عبدالله جمعة يؤازر الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة

تواجد عبدالله جمعة الظهير الايسر بالفريق الاول لكرة القدم بالزمالك في مدرجاتستاد القاهرة الدولي ، وذلك من اجل مؤازرة زملائة باللقاء المقرر امام بيراميدز بعد قليل بالدوري.
وخرج جمعة من قائمة لقاء اليوم بسبب الاصابة .
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