تواجد عبدالله جمعة الظهير الايسر بالفريق الاول لكرة القدم بالزمالك في مدرجات ستاد القاهرة الدولي ، وذلك من اجل مؤازرة زملائة باللقاء المقرر امام بيراميدز بعد قليل بالدوري.

وخرج جمعة من قائمة لقاء اليوم بسبب الاصابة .

ستاد القاهرة الدولي ، وذلك من اجل مؤازرة زملائة باللقاء المقرر امام بيراميدز بعد قليل بالدوري.وخرج جمعة من قائمة لقاء اليوم بسبب الاصابة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله جمعة يؤازر الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.