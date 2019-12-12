المقاولون يقهر المصري بهدف ويعتلي قمة الدوري مؤقتًا

حقق فريق المقاولون فوزا مهما على المصري بستاد الجيش الثالث بالسويس بهدف نظيف ضمن الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ارتفع رصيد المقاولون الى 16 نقطة متصدرا الدوري مؤقتا ومتفوقا على الأهلي الذى هبط الى المركز الثاني بفارق نقطة وله مباراتان، بينما تجمد المصري رصيده عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

جاء اللقاء حذرا في البداية من جانب الفريقين لرغبة كل فريق في الحفاظ على شباكه نظيفة من الاهداف، وجاءت الافضلية للمقاولون في الشوط

الثاني بتنظيمه الدفاعي والهجومي ، والاعتماد على المرتدات ،ونجح في هز الشباك بركلة جزاء صحيحة سددها اللاعب محمد سمير.

انفرد المقاولون العرب بصدارة الدوري المصري وأطاح بالأهلي من القمة عقب فوزه اليوم على المصري البورسعيدي بهدف دون رد بأقدام مدافعه محمد سمير. وحقق المقاولون الفوز الخامس له في الدوري هذا الموسم، فيما تلقى المصري الهزيمة الثالثة بالمسابقة، ليواصل الفريق البورسعيدي

السقوط على المستوى المحلي مع إيهاب جلال. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسط سيطرة على الكرة من جانب لاعبي المصري ودفاع قوي من جانب المقاولون. في الشوط الثاني، نجح محمد سمير مدافع المقاولون في تسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 78، لينجح الذئاب في التقدم. كثف المصري هجماته بحثا عن التعادل ولكن نجح المقاولون في الحفاظ على النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الذئاب بهدف دون رد. رصيد المقاولون ارتفع إلى النقطة السادسة عشر في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة السابعة بالمركز الحادي عشر.