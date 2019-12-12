الرائد يحقق فوز صعب علي الشباب بالدوري السعودي

حقق فريق الرائد فوز صعب علي حساب نظيره الشباب باربعة اهداف مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب استاد الامير فيصل بن فهد ضمن مبارياتالاسبوع الـ11من الدوري السعودي.
سجل اهداف اللقاء لفريق الشباب محمد سالم هدف بينما كريستيان جوانكا هدفين وجاءت الاهداف في الدقائق 44،67،94
بينما سجل اهداف الرائد رائد الغامدي هدفين ومحمد العمري وجلال الدادوي وجاء في الدقائق 33،51،23،86
وبهذه النتيجة يحصد فريق الرائد علي النقطة السابعه عشر يحتل بها المركز الثامن بينما يتجمد رصيد الشباب عند النقطة الخامسة عشر يحتل بها المركز التاسع.
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