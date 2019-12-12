رونالدو : أرغب في مواجهة ريـال مدريد بنهائي أوروبي

يرغب النجم البرتغال كريتسانو رونالدو ونجم يوفينتوس الايطالي في مواجهة فريق السابق ريـال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا

وقال كرسيتيانو رونالدو خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية" عندما ألعب بجوار ديبالا وإيجوايين، هناك تفاهم كبير وأود اللعب بجوارهم سويا".

وتابع رونالدو نشعر بكثير من المرح في الملعب، لكن المدرب يتخذ

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القرارات وعلينا احترامها".

واضاف حول موقفه من التعافي من الاصابة التي لحقت بيه خلال الفتره الماضيه أنا بحالة جيدة، لم أعد أشعر بالإصابة، شعرت بالألم 4 أسابيع لكن الآن أنا في حالة جيدة".

واكمل " الفريق يسير بشكل جيد ولعبنا

بشكل رائع في الشوط الثاني، نحن على قمة المجموعة ونتطور وكذلك أيضا، الآن لدينا ثقة أكبر وآمل أن نواصل على نفس النهج"

واختتم بسؤاله عن الفريق الذي يتمنا مواجهة في دور الـ16بمسابقة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم " "ريـال مدريد فريق استثنائي لكن إذ سألتني أود لقاءهم في مرحلة متأخرة، إذا أخبرتني أنني قد ألتقي بهم في النهائي، سأوافق على ذلك الآن"