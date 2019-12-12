تعرف علي التشكيلة المثالية للجولة الاخيرة بمجموعات دوري أبطال اوروبا

كشف الاتحاد الاوروبي الويفا عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا. وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الاخيرة كالتالي : في حراسة المرمي : أليسون بيكر حارس ليفربول الانجليزي في خط الدفاع : أليكس جريمالدو (بنفيكا)، روبين جوسينس (أتالانتا)، فيليب (أتلتيكو Advertisements مدريد)، تيموثي كاستانيي (أتالانتا)،. مدريد)، تيموثي كاستانيي (أتالانتا)،. خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، بيزي "بنفيكا". خط الهجوم: مبابي (باريس سان جيرمان)، ميليك (نابولي)، جيسوس (مانشستر سيتي).

ومن المقرر ان تقام قرعة مباريات دور الـ16لمسابقة دوري ابطال اوروبا الاثنين المقبل بمدينة "نيون" السويسرية، حيث سيتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى تصنيفين الأول يضم الأندية أصحاب المركز الأول، والثانى يضم الأندية أصحاب وصافة المجموعات الثمانية، مع وجود قواعد للقرعة، أبرزها ألا يلعب فريقان من مجموعة واحدة فى الدور التالي، وألا يتواجه ناديان من نفس البلد. دور الـ16لمسابقة دوري ابطال اوروبا الاثنين المقبل بمدينة "نيون" السويسرية، حيث سيتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى تصنيفين الأول يضم الأندية أصحاب المركز الأول، والثانى يضم الأندية أصحاب وصافة المجموعات الثمانية، مع وجود قواعد للقرعة، أبرزها ألا يلعب فريقان من مجموعة واحدة فى الدور التالي، وألا يتواجه ناديان من نفس البلد.

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