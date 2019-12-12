كارتيرون يعلن شكيل الزمالك أمام بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة السابعة للدوري الممتاز. ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمي : محمد عواد الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – حازم امام Advertisements الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي في الهجوم: مصطفي محمد ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد ابو جبل – محمد عبد السلام – اسلام جابر – مصطفي فتحي – محمد اوناجم – عمر السعيد – محمد حسن.

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