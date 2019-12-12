أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلة فريقه التي تواجه الزمالك في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام Advertisements عيسى عيسى خط الهجوم: محمد فاروق ويتواجد على دكة البدلاء: المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.