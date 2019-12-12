مدرب الزمالك يحفز اللاعبين قبل مباراة بيراميدز

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية وتحفيزية سريعة داخل غرف ملابس استاد القاهرة وذلك عقب الوصول منذ لحظات استعداداً لمواجهة بيراميدز. وذلك عقب الوصول منذ لحظات استعداداً لمواجهة بيراميدز. وجاءت الجلسة السريعة لتوجيه التعليمات الفنية النهائية للاعبين قبل انطلاق المواجهه ، كذلك طالبهم بتنفيذ كافة المطلوب منهم علي اكمل وجه ،مؤكدا ثقته في تقديمهم اداء ونتيجة طيبه. للاعبين قبل انطلاق المواجهه ، كذلك طالبهم بتنفيذ كافة المطلوب منهم علي اكمل وجه ،مؤكدا ثقته في تقديمهم اداء ونتيجة طيبه. وتتطلق عمليات احماء اللاعبين بعد قليل استعدادا للقاء.

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