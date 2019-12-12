نادي النجوم يتعاقد مع المدير الفني سعد فاروق

أعلن مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة عن قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي بقيادة رمضان السيد المدير الفني ، وذلك بعد مباراة الفريق مع نادي الجمهورية بشبين التي أقيمت على ستاد نادي النجوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز "ب" والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، والخروج من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من نادي بيراميدز بسداسية مقابل هدف في دور الـ 32 من البطولة.

وكان رمضان السيد قد تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأول بنادي النجوم في شهر إبريل الماضي ، حيث قاد الفريق في 15 مباراة رسمية بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز و7 مباريات في الدوري المصري الممتاز "ب" و3 مباريات في بطولة كأس مصر ، وفاز الفريق الأول بنادي النجوم في ثلاثة مباريات وتعادل في ستة مباريات وتلقى الهزيمة في ستة مباريات أيضاً.

ومن جانب أخر قرر مجلس

إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة التعاقد مع سعد فاروق لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك خلفاً لرمضان السيد بعد إعتذاره عن إستكمال مهمته.

وكان سعد فاروق قد سبق أن تولى القيادة الفنية للفريق الأول بنادي النجوم في موسم 2014/2015 وكان قد قاب قوسين أو أدنى من الصعود للدوري المصري الممتاز إلا أن نادي الإنتاج الحربي خطف بطاقة الصعود في المباراة الأخيرة.

كما قاد سعد فاروق الفريق الأول بنادي سيراميكا لمدة ثلاثة مواسم من موسم 2015/2016 وحتى موسم 2017/2018 ، ونجح في صعود بالفريق لأول مرة في تاريخه للدوري المصري الممتاز "ب".