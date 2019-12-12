نادي النجوم يعلن إقالة المدير الفني رمضان السيد

قرر مسؤالي نادي نجوم المستقبل إقالة رمضان السيد من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وتقهقر ترتيبه بجدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى . بالقسم الثانى . وكان نجوم المستقبل تعادل امس أمام جمهورية شبين بهدف لمثله وهو ما رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق ثمانى نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 17 نقطة . ما رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق ثمانى نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 17 نقطة . ويبحث نادي نجوم المستقبل عن مدير فني خلال الفتره المقبله

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