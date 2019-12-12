نتيجة مبارة مانشستر يونايتد وألكامار فى الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”

يستضيف نادي مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد” نادي ألكمار الهولندي، ضمن مباريات اليوم بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” 2019-2020.

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس 12-12-2019، فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

ضمَن الفريقان تأهلهما إلى الدور الثاني، إذ يمتلك مانشستر يونايتد 10 نقاط في الصدارة، جمعهم من فوز فى ثلاث مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسارة واحدة فى اللقاء الماضي امام إف سي أستانا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

بينما نادي ألكمار الهولندي يمتلك 9 نقاط في المركز الثاني، جمعهم من فوز فى مباريتين، وتعادل فى ثلاثة مباريات.

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ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام كبار الدوري الانجليزي هذا الموسم أثر فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بمسابقة “البريميرليج” على ملعب “الاتحاد”.

من المتوقع ألا يدخل “الشياطين الحمر” بتشكيلة أساسية كاملة، إذ يريد المدرب أولي سولشاير أن يكون جميع اللاعبين جاهزين لمباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، كون الفريق يسعى للتقدم في ترتيب الدوري بعد فوزه على كل من توتنهام ومانشستر سيتي، وصعوده إلى المركز الخامس.