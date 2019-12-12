بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 نقل حي وبث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس 12-12-2019، والمقرر لها على ستاد القاهرة الدولي.
المباراة مؤجلة من الجولة السابعة، وكان مقررًا لها يوم 24 نوفمبر الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب انشغال الزمالك وبيراميدز بمنافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.
يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن تعثر أمام إنبي، ليترك الأهلي يعتلي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، أما بيراميدز فيحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة.
الزمالك 0-0 بيراميدز
???? ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)
⌚️ تبدأ قريبًا (19:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت جرينيتش)
البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر “المكتوب” لأحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري مساء اليوم الخميس.
- سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” لمدة 90 دقيقة، من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- الزمالك تحت الضغط بعد أن تمكن الأهلي من هزيمة وادي دجلة لحساب نفس الجولة ليلة أمس على ملعب السلام بثلاثة أهداف دون رد.
- لكن الزمالك يعيش فترة مميزة هذه الأيام، أمور الفريق تغيرت تمامًا تحت قيادة المدرب الجديد باتريس كارتيرون، فقد فاز على الشرقية الزقازيق 1/3 في وقت سابق من هذا الشهر ضمن مباريات دور ال32 من كأس مصر، وهزم أول أغسطس الأنجولي بعدها بهدفين نظيفين سجلهما النجم المغربي أشرف بن شرقي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
- المزيد بعد قليل..
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