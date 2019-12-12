بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 نقل حي وبث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس 12-12-2019، والمقرر لها على ستاد القاهرة الدولي.

المباراة مؤجلة من الجولة السابعة، وكان مقررًا لها يوم 24 نوفمبر الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب انشغال الزمالك وبيراميدز بمنافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن تعثر أمام إنبي، ليترك الأهلي يعتلي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، أما بيراميدز فيحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

الزمالك 0-0 بيراميدز

???? ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)

⌚️ تبدأ قريبًا (19:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت جرينيتش)

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