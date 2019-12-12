دورتموند و لايبزج يفاوضان النرويجي هالاند

أجرى فريقاً بوروسيا دورتموند وربما لايبزج الألمانيان مفاوضات مع الهداف النرويجي الشاب إيرلينج هالاند مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحفية ألمانية اليوم الخميس.

ورفض مايكل زولك المدير الرياضي لدورتموند التعليق عن التقارير التي نشرتها صحيفة (رور ناخرشتن) الألمانية المحلية ومحطة (2ر91) الإذاعية، التي أشارت إلى قيام النادي الألماني بالتفاوض مع هالاند في وقت سابق اليوم.

وشدد زورك “لن نعلق على تلك المسألة. تركيزنا ينصب على اللاعبين المتعاقدين معنا، ومازال هناك تسع نقاط نسعى للحصول عليها قبل إنتهاء النصف الأول من الموسم (بالدوري الألماني)”.

من جانبها، ذكرت مجلة (كيكر) الألمانية أنه بدا أن هالاند قام بزيارة نادي لايبزج، عقب خسارة ريد بول صفر / 2 أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب) في بطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء، التي قضت على آمال الفريق النمساوي في مواصلة مشواره بدوري الأبطال.

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وأستحوذ هالاند 19/ عاماً/ على أهتمام العديد من الفرق الكبرى في القارة العجوز، بعدما أحرز 28 هدفا خلال 22 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم الحالي، من بينها ثمانية أهداف بدوري الأبطال.

وينتهي عقد هالاند مع سالزبورج عام .2023

ويسعى دورتموند لتعزيز قدراته الهجومية حالياً، حيث اعترف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي مؤخرا بأنه ارتكب “خطأ” بعدم وجود مهاجم آخر يدعم القدرات الهجومية للفريق برفقة الإسباني باكو ألكاسير، الذي كثيراً ما يعاني من الإصابة.

وظل السويسري لوسيان فافري المدير الفني للفريق غامضاً عند سؤاله عن هالاند اليوم، حيث أكتفى بالقول “يجب أن يهتم ناد مثل دورتموند باللاعبين الشباب من جميع أنحاء العالم دائماً”.