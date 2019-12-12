بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت والقادسية في كأس سوبر الكويت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لقمة مباريات اليوم في الكويت بين الكويت والقادسية في كأس سوبر الكويت 2019، في ستاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية.

الاتحاد الكويتي لكرة القدم كان يُفكر في إقامة المباراة على الأراضي الإنجليزية، في العاصمة لندن، إلا أنه تراجع قبل سفر المنتخب الأول إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

ويعود النشاط الكروي إلى الكويت بعد توديع البلاد للدور الأول لبطولة خليجي 24 على يد المنتخب المُتوج لأول مرة في التاريخ “البحرين”.

المباراة تقام في أجواء مثالية اليوم الخميس 12-12-2019، وإن كان إقامتها تأخر كثيرًا، ما فتح عاصفة من الانتقادات على الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش، وهي منقولة على القناة الرياضية الكويتية.

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الكويت 0-1 القادسية

???? ستاد جابر الدولي (الكويت)

جارية الآن

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة كأس السوبر الكويتي بين الكويت والقادسية.

يصحبكم “محمود ماهر” في هذه الأمسية الخاصة للكرة الكويتية.

الاتحاد الكويتي قرر تطبيق تقنية VAR في هذه المباراة.

تعد هذه المواجهة هي السابعة على التوالي بين الكويت والقادسية في بطولة كأس السوبر، والتاسعة بينهما، والقمة الـ 202 بين الفريقين في جميع المسابقات المختلفة.

???? لا تنسى تحديث الصفحة كل دقيقة ليصلك آخر أحداث المباراة “مكتوبة” بالاضافة إلى بعض الصور واللقطات الهامة من اللقاء.

1″ انطلاق صافرة بداية المباراة..

1″ ???? من الجيد سماع صوت المعلق العماني المتميز “خليل البلوشي” اليوم، حيث يعلق على هذا اللقاء من قناة الكويت الرياضية، صوت مألوف واحترافي في وصفه لأحداث اللقاء، يسهل على المشاهد الكثير من الأشياء فيما يتعلق بأسماء اللاعبين.

1″ القادسية على يمين الشاشة بالزي الأصفر والأسود، والكويت على اليسار بالزي الأبيض.

2″ ملعب جابر الدولي واحد من أفخم الملاعب الخليجية والآسيوية، لكنه غير ممتليء عن آخره بالجماهير اليوم!.

3″ المدرجات خلف المرمى فارغة مع الأسف ولا يوجد الكثير من الصخب رغم أهمية اللقاء بالنسبة للكبيرين.

4″ سيطرة من القادسية في بداية المباراة..محاولة لفرض إيقاع اللعب على الكويت.

5″ ???? تشكيلة الكويت اليوم: حميد القلاف – مشاري العنزي – عمرو ميداني – فهد الهاجري – يوسف الخبيزي – فهد حمود – فيصل زايد – ديجو كالديرون – يوسف ناصر – عبد الواحد سيسكو – جمعة سعيد.

حميد القلاف – مشاري العنزي – عمرو ميداني – فهد الهاجري – يوسف الخبيزي – فهد حمود – فيصل زايد – ديجو كالديرون – يوسف ناصر – عبد الواحد سيسكو – جمعة سعيد. 5″ ???? تشكيلة القادسية اليوم: خالد الرشيدي – ضاري سعيد – رشيد صوماليا – عامر معتوق – رضا هاني – سلطان العنزي – أحمد الظفيري – فهد الأنصاري – جيمس – لوكاس قاوتشيو – عيد الرشيدي.

خالد الرشيدي – ضاري سعيد – رشيد صوماليا – عامر معتوق – رضا هاني – سلطان العنزي – أحمد الظفيري – فهد الأنصاري – جيمس – لوكاس قاوتشيو – عيد الرشيدي. 13″ نقترب من الربع ساعة الأولى ولا فرص على المرميين حتى الآن..

14″ إليكم تكتيك الكويت والقادسية في الصور التالية من القناة الرياضية الكويتية..

16″ ????????‍♂️ نذكركم بأن القادسية خسر على ملعب جابر الدولي 6 بطولات لكأس السوبر الكويتي واكتفى بكأس واحد، ولهذا لا يحب ولا يتفأل جمهور القادسية بإقامة مباريات الفريق هناك.

17″ ????????‍♂️ بدأنا نرى جمهور يحضر الآن في المدرجات..العدد يتزايد مع مرور الوقت، الدخول مجاني!

20″ القادسية يضغط بقوة في وسط ملعب الكويت، ويثكف محاولاته من على الرواق الأيمن بصفة مستمرة، لكن اللمسة الأخيرة والتمركز الهجومي الصحيح هو ما يعيب الفريق.

25″ ???? مهاجم الكويت “جمعة سعيد” يتعرض لإصابة ويخرج على إثرها من الملعب بعد إلتحام عادي مع قلب دفاع القادسية “جيمس”.

28″ ???? تغيير إضطراري للمدرب السوري “حسام السيد” لنادي الكويت، بنزول عبد الله البريكي بدلاً من جمعة سعيد.

31″ أووووووو..حارس مرمى الكويت “حميد القلاف” ينقذ أخطر فرص الشوط الأول بالخروج من مرماه في توقيت مثالي.

33″ ???? مطالبات باحتساب ركلة جزاء من لاعبي القادسية واعتراضات على خط التماس من الجهاز الفني للفريق.

33″ الإعادة أظهرت تعرض مهاجم القادسية “لوكاس” للمسك من قلب الدفاع “عمرو ميداني” في منطقة الستة ياردات، ليعيقه عن تحويل كرة عرضية في الشباك..

34″ الحكم رفض الاستعانة بتقنية VAR، لم يفعل كما فعل الحكم الجزائري مصطفى غربال في مباراة السد وهينجين سبورت في افتتاح كأس العالم للأندية أمس..غربال كان يستعين ب VAR في كل لقطة مشكوك في صحتها.

????✋ بصراحة ركلة جزاء صحيحة ولا أدري لماذا تغاضى الحكم عن استخدام تقنية VAR..يجب أن يخبره أحد بأن الاتحاد الكويتي يطبق التقنية اليوم!!

36″ أووووووووو…يوسف ناصر يمرر عرضية نموذجية من الجهة اليسرى (عكسية بالقدم اليمنى) تصل إلى يوسف الخبيزي الذي فضل تسلم الكرة وتحضيرها لنفسه بدلاً من تصويبها من لمسة واحدة، ما ساعد مدافع القادسية على إزاحة الكرة من أمامه في اللحظة المناسبة..

37″ لا تستطيع أن تقول هناك فرصة واضحة وضوح الشمس لتسجيل أحد الفريقين لهدف السبق..لكن توجد بعض الفرص والمحاولات الخطيرة والحقيقية للتسجيل.

45″ ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع

45+3″ ???????? بووووووووووووم..يا لها من تصويبة صاروخية من اللاعب البديل في صفوف الكويت “عبد الله البريكي” أطلقها من 30 ياردة، ذهبت جوار المقص الأيمن.

???????? في الاستوديو التحليلي لقناة الكويت الرياضية “ركلة الجزاء التي لم تحتسب للقادسية صحيحة 100٪ وواضحة وضوح الشمس، ولو كانت ضد القادسية لقلت نفس الكلام، الحكم أخطأ. هناك مسك وهناك عرقلة. لا يوجد شك في صحة ركلة الجزاء”.

“ركلة الجزاء التي لم تحتسب للقادسية صحيحة 100٪ وواضحة وضوح الشمس، ولو كانت ضد القادسية لقلت نفس الكلام، الحكم أخطأ. هناك مسك وهناك عرقلة. لا يوجد شك في صحة ركلة الجزاء”. على أي حال..نذهب إلى استراحة قصيرة ونعود معكم لتغطية أحداث الشوط الثاني بعد قليل..

45″ انطلاقة الشوط الثاني من المباراة.. الكويت ينتقل إلى يمين الشاشة والقادسية إلى اليسار.

48″ في الدقائق الثلاث الأولى من الشوط الثاني، الكويت يظهر بصورة مغايرة عن الشوط الأول، وواضح عزمه على مهاجمة مرمى القادسية من العمق الدفاعي.

54″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة ضد مدافع القادسية “جيمس”..بطاقة غريبة بصراحة، جيمس لعب على الكرة وأخرجها من أمام فيصل زايد إلى رمية تماس، واعتراض كبير من جيمس على الحكم الذي أصر على احتسابها ركلة حرة مباشرة.

55″ الركلة الحرة نفذت من الجهة اليمنى داخل المنطقة ودفاع القادسية يمشطها بنجاح.

56″ أووووووهووووووووووه!! يوسف ناصر ماذا أهدررررررت!! فرصة مؤكدة للتسجيل لنادي الكويت..فهد مرر كرة بينية رهيبة وضع بها يوسف ناصر وجهًا لوجه مع الحارس خالد الرشيدي الذي أحسن في عملية غلق زاوية التسديد ليجبر ناصر على الخروج بالكرة إلى ركلة مرمى، نفس ما حدث في لعبة لوكاكو أمام برشلونة..لعبة شبيهة!.

57″ ???? شجار بين لاعبي القادسية والكويت بسبب عدم إخراج لاعبي الكويت للكرة بعد سقوط لاعب من القادسية..الحكم يفقد السيطرة على اللعبة، شخصيته ضعيفة بعض الشيء!

60″ ????✋ توقف اللعب لمدة ثلاث دقائق، والحكم يفض الاشتباك ويستأنف اللعب

61″ ⁉️ هل هناك مشكلة أو أزمة في كرة القدم الكويتية فيما يتعلق بالاستلام والتسليم الصحيح؟ رأيت اليوم أكثر من مرة الكرة تطول وتهرب من اللاعبين..استلامهم سيء سيء سيء للكرة دائمًا في أماكن حساسة من الملعب..في الدقيقة 61 على سبيل المثال لا الحصر، أمهر لاعبي الكويت “يوسف ناصر” الكرة طالت منه وخرجت على ركلة مرمى بشكل غريب، بينما كان يستطيع التصرف بشكل أفضل من ذلك.

66″ ???? أوووووووووووووووووو…أخطر محاولات المباراة في المجمل العام تضيع على نادي الكويت..كرة عرضية من اليسار تجد عبد الواحد سيسوكو ليحولها بباطن القدم اليمنى في الزاوية الضيقة لتذهب في الشباك الخارجية لمرمى القادسية..كان عليه أن يوجهها إلى الزاوية البعيدة، ويفتح باطن قدمه، لكنه أغلق باطن قدمه لتذهب بهذا الشكل المخيب للآمال..لم يتعرض للرقابة أو الضغط كي يهدر الكرة هكذا!.

71″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووول…هدف في توقيت صعب صعب لصالح نادي القادسية.

71″ ???????? سجل الهدف المدافع النيجيري للقادسية “جيمس” برأسية نموذجية بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركنية نفذت من الجهة اليمنى لمرمى الكويت.

71″ ???? أحمد الظفيري كان هو صاحب التمريرة العرضية الجميلة التي جاء منها هدف جيمس.

75″ ???????????? أوووووووه..جيمس يواصل التألق بإبعاد كرة عرضية خطيرة قبل مهاجم الكويت.

77″ ⚽️❌ هدف ملغي للكويت من فهد الهاجري، بعدما أعلن الحكم مخالفة قبل تسديده للكرة بسبب تعرض حارس القادسية للدفع.

لمن فاته الهدف

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