نتيجة مباراة ارسنال وستاندر دو لياج فى الدوري الأوروبي “اليوروبا ليج”

يحل نادي ارسنال الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره ستاندر دو لياج البلجيكي، فى احدي مباريات اليوم الخميس 12-12-2019، على ملعب “موريس ديفراسن” بمدينة لييج ببلجيكا، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدورى الأوروبى “اليوروبا ليج” 2019-2020.

تنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت مكة، 17:55 بتوقيت جرينتش.

يدخل أرسنال المباراة فى المجموعة السادسة فى الصدارة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ستاندر دو لياج المركز الرابع برصيد 7 نقاط .

خاض أرسنال حتى الآن خمس مباريات، حقق الفوز فى ثلاثة أمام “إينتراخت، ستاندر دو لياج، فيتوريا غيماريش”، بينما تعادل فى مواجهة واحدة أمام فيتوريا فى مباراة الإياب وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب ” أفونسو هنريكيس ” فى الجولة الرابعة، وخسر فى مباراة واحدة أمام إينتراخت فرانكفورت وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 2 لصالح الألمانى فى الجولة الماضية.

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بينما لعب ستاندر دو لى لياج ايضاً خمس مواجهات فاز فى أثنين امام فيتوريا غيمارش، وإينتراخت فرانكفورت، وتعادل فى مباراة أمام “فيتوريا البرتغالى” فى الجولة الماضية، وخسر فى أثنين أمام أرسنال، وإينتراخت فرانكفورت.

ويسعى ستاندر دول لياج الذى يحتل المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره أرسنال المتصدر المجموعة حالياً برصيد 10 نقاط، فى خطف ثلاث نقاط غالية على ملعبه لتحسين مركزه فى الجدول وضمان بطاقة التأهل بعد فخ التعادل الذى وقع فيه أمام نظيره فيتوريا فى الجولة الماضية، بينما سيحاول أرسنال فى الحفاظ على شباكه نظيفه والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لضمان التأهل متصدراً .