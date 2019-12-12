اونلاين | يلا zamalek اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا كورة اونلاين بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز yalla shoot الجديد

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نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 وملخص اهداف لقاء الدورى المصرى 23-4-2019
شاهد الان مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشريلا شوت بلس yalaa shoot plas موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة لها تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الامارات وتذاع المباراة عبر قناة اون سبورت وقناة نايل سبورت بالاضافة الى امكانية مشاهدتها عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.
مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر بث مباشر كورة ستار kooora star وتعد هذه المباراة هى أول مواجهة بين ديسابر مدرب فريق بيراميدز والصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ، بالاضافة الى الوجود العديد من النجوم الذين لاعبوا للفريقين وفي مقدمتهم ابراهيم حسن والشناوي وعلي جبر واحمد توفيق وعمر جابر ومحمد عنتر .
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