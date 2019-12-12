اونلاين | رابط اون سبورت HD مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر مباراة zamalek اونلاين كورة لايف مباراة الزمالك Hd

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يستعد نادي الزمالك لمقابلة نظيره نادي بيراميدز في مبارة حية تجمع بينهما على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” الدولي الذي يقع بمدينة محافظة القاهرة في مصر. ستقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة مؤجلة من الدوري المصري الممتاز مساء يوم الخميس 12 ديسمبر 2019.

معلومات عن المباراة الزمالك vs بيراميدز :

إنطلاق المباراة : يوم الخميس 12 ديسمبر 2019

الساعة : 19:30 مصر، 20:30 السعودية

المباراة: الزمالك x بيراميدز

البلد المستضيف : مصر

المدينة : محافظة القاهرة

الملعب : ستاد القاهرة الدولي

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

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المعلق : لم يحدد بعد

معلومات أضافية : الجولة السابعة من الدوري المصري

التوقيت بيراميدز vs الزمالك :

17:30 غرينتش – نواكشوط

18:30 الرباط – الجزائر – تونس

19:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

20:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

القنوات الناقلة بيراميدز x الزمالك :

شبكة قنوات ON Sport 1 (أون سبورت) العربية المشفرة هي صاحبة حق بث بطولة كأس مصر بالشرق

الأوسط و شمال أفريقيا ON Sport 1 (أون سبورت):القناة مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز