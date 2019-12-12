اونلاين | كورة لايف MATCH AMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك WATCH TV

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز ، اليوم الخميس ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الناسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة اون سبورت ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث الحي والمباشر لموقع الفحر الرياضي.

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