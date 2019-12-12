اونلاين | HD اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز koralive بث مباشر مباراة الزمالك الان مجانا on sport مشاهدة الزمالك اونلاين

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يخوض نادي الزمالك اختبارا قويا وقمة مرتقبة أمام بيراميدز اف سي ، وذلك على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة ، في مباراة مميزة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الحادية والستين.

الزمالك سيحاول الاستفاقة المحلية بعد خيبات بداية الموسم الحالي ، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، ليشعل المنافسة من جديد ويعطي الفرصة لمزيد من الأندية في الظهور بقوة هذا الموسم منها منافس القلعة البيضاء اليوم نادي بيراميدز.

لا يريد الزمالك أن يخسر في مباراة اليوم رغم قوة المنافس فهو يعلم أن بيراميدز قادم من فوز كبير وعريض في الكونفيدرالية الإفريقية على نواذيبو اف سي الموريتاني بستة أهداف دون رد، خاصة أن المباراة ستكون الأولى للفارس الأبيض تحت قيادة باتريس كارتيرون الذي جاء بديلا للصربي ميتشو.

مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور اجتمع مع ميتشو عقب الهزيمة من مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وقرر بعدها إقالة المدرب وفسخ عقده بالتراضي، ولما تمر أيام قليلة حتى أعلن النادي رسميا عن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون لمنصب المدير الفني خلفا للصربي، وبالمناسبة الفرنسي سبق وأن درب النادي الأهلي المصري .

بيراميدز أفضل حالا من الزمالك على مستوى جدول الترتيب حيث يأتي زملاء النجم الدولي المصري عبد الله السعيد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن كل من الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي ، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - رجب بكار

في خط الوسط الدفاعي : إريك تراوري - نبيل دونجا

في خط الوسط الهجومي: إسلام عيسى - عبدالله السعيد - إبراهيم حسن

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في خط الهجوم: جون أنطوي

ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من 5 مباريات لعبها حتى الآن حيث فاز في 3 مواجهات وخسر مباراة جاءت أمام إنبي في الجولة الماضية بهدفين لهدف، وتعادل في مناسبة وحيدة أمام اف سي مصر ، وتتبقى له مباراة مؤجلة لم يتحدد موعدها بعد.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء – حازم إمام

في خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي

في خط الوسط الهجومي : أحمد سيد زيزو - حمد أوناجم – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم: مصطفى محمد

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المنامة ، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مسقط ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت جزر القمر ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الكويت ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت لبنان .

ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز ، عبر قناة أون سبورت On Sport من خلال استوديو تحليلي يبدأ قبل انطلاق اللقاء بساعة تقريبا ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.