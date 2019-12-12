اونلاين | أونلاين kora star مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر tab3ive مشاهدة مباراة الزمالك kora online بث حي يوتيوب HD

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ويلاقي نادي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية نظيره بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يأمل من خلاله الفارس الأبيض في مصالحة جماهيره عن الهزيمة الأخيرة أمام نادي إنبي بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الفارس الأبيض المباراة بثوب فني جديد تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى القيادة خلفا للصربي ميتشو الذي تمت إقالته نظرا لسوء نتائج الفريق مؤخرا، ويسعى الفريق

تحت قيادته لتحقيق الانتصار على بيراميدز الذي يعد واحد من أقوى فرق البطولة هذا الموسم.

على الجانب الآخر يدخل نادي بيراميدز المباراة تحت قيادة مديره الفني سباستيان ديسابر الذي يأمل في رد اعتباره أمام نادي الزمالك، بعدما تُوج الفارس الأبيض على حسابه ببطولة كأس مصر بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، عن طريق كل من يوسف إبراهيم "أوباما"، والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين".

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة للقاء

وتبدأ مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعراق.

ويمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة أون سبورت، أو قناة تايم سبورتس، أو قناة نايل سبورت.

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قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري، المقرر لها اليوم الخميس بالجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

محمد عواد – محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء- محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حازم إمام – محمد عبد الشافي -في خط الدفاع.

طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف إبراهيم أوباما – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم - إسلام جابر في خط الوسط.

مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم.