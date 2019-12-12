رياضة | تعرف على خطة الهلال استعدادا لمواجهة الترجي في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خطة الهلال استعدادا لمواجهة الترجي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري.

ووصلت بعثة الهلال إلى مدينة الدوحة القطرية، مساء أمس، استعدادا لمونديال الأندية.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مرانه الأول في قطر، مساء اليوم، قبل أن ينهي تدريباته الجماعية غدًا الجمعة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، ولخامسة مساء بتوقيت السعودية.

Advertisements

ويقيم رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم، مؤتمرا صحفيًا، غدا عند الساعة الثانية وربع ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة وربع عصرا بتوقيت السعودية، للحديث عن مشاركته في كأس العالم للأندية.

وسيواجه الفائز في المباراة الافنتاحية فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.

يذكر أن الهلال يشارك في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

