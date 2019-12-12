رياضة | خاص- عبد الحفيظ يكشف موقف أزارو وصلاح محسن من مباراة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- عبد الحفيظ يكشف موقف أزارو وصلاح محسن من مباراة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الثنائي وليد أزاور وصلاح محسن لاعبا الفريق الأحمر من المشاركة من التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس على ستاد مختار التتش ، حيث اشتكى أزاو من ألام في العضلة الضامة، فيما تعرض صلاح للإصابة بكمدة في وجه القدم ولم يتمكن من استكمال المران.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"أزارو وصلاح جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية غدًأ الجمعة".

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وتابع :"اللاعبان جاهزان للمباراة المقبلة أمام حرس الحدود وسيشاركان في المران الجماعي غدًا".

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 15 نقطة حيث حقق 5 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة