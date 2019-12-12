شكرا لقرائتكم خبر عن منع مشجعين من حضور المباريات لـ 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شرطة العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، انه تم منع 30 مشجعًا من فريق لاتسيو، من حضور أي مناسبات رياضية، وذلك بعد اعتدائهم على ضباط إضافة إلى جماهير الفريق الخصم، في مباراتي سيلتيك الاسكتلندي وأتالانتا.
وكان 17 مشجعاً شاركوا في اشتباكات بعد مباراة لاتسيو في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمام سيلتيك الاسكتلندي في 11 نوفمبر الماضي.
كما وقعت أعمال عنف في ملعب «الأولمبيكو» بالعاصمة روما، عندما واجه لاتسيو نظيره أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا في 15 مايو الماضي، مما أدى إلى منع 13 مشجعا آخرين للفريق.
وتتراوح عقوبات المنع من حضور المباريات من ثلاث إلى ثماني سنوات، كما تم توقيع عقوبة المنع لـ 10 سنوات لمشجع تم إيقافه بالفعل فيما يتعلق بحوادث سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | منع مشجعين من حضور المباريات لـ 8 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.