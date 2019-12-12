شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصاري» يغيب عن السد القطري في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفريق الكروي الأول لنادي السد القطري إصابة لاعبه عبدالعزيز الأنصاري في العضلة الخلفية خلال لقاء فريق هينجين، وسيغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع، مما يعني أنه لن يستكمل بطولة كأس العالم للأندية مع فريقه.

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعب، صباح أمس، أنه مصاب في العضلة الخلفية للقدم اليسرى من الدرجة الثانية، وهو ما جعل الجهاز الطبي بالنادي يقرر منحه راحة 3 أسابيع.

وكان نادى السد القطرى صعد إلى الدور الثانى من بطولة كأس العالم للأندية، التى بدأت فعالياتها، مساء أمس، في قطر، بتغلبه 3-1 على نظيره هينجين (من كاليدونيا الجديدة)، بطل اتحاد أوقيانوسيا، في المباراة الافتتاحية.

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وأرهق فريق هينجين، السد القطرى ولكن الأخير حسم اللقاء لصالحه بعد الدخول في الأشواط الإضافية ليضرب موعدا مع مونتيرى المكسيكى في الدور الثانى من البطولة.

وخرج السد متقدمًا في الشوط الأول بقدم الجزائرى بغداد بونجاح، في الدقيقة 26، وفى الشوط الثانى، سجل إيمى روين، هدف التعادل لهينجين في الدقيقة 46، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1-1، علمًا بأن الحكم ألغى هدفين للسد في كل من شوطى المباراة.

وعاد السد للتسجيل في شوط المباراة الثالث، من خلال عبدالكريم حسن، في الدقيقة 100، وسجل القطرى ذو الأصول البرتغالية بيدرو ميجيل، الهدف الثالث للسد في الدقيقة 114.

وبهذه النتيجة يتأهل السد إلى الدور الثانى الذى يلتقي فيه مونتيرى المكسيكى، السبت المقبل، على أرض ملعب «جاسم بن حمد بنادى السد»، للحصول على بطاقة التأهل لقبل نهائى كأس العالم للأندية، ومواجهة نادى ليفربول الإنجليزى.