شكرا لقرائتكم خبر عن أبراهام يتحدى ميسي: أرغب فى مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، عن رغبته في مواجهة برشلونة، بالجولات الحاسمة لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وقال مهاجم «البلوز»: «أعشق اللعب أمام الكبار، خاصة (كامب نو)، معقل «البرسا»، فهذا النادى الإسبانى يتمتع بجماهير عظيمة تشجعك وتحمسك على اللعب بشكل جيد وتقديم أداء رائع، خلال شوطى اللقاء، لذا أنا أرغب في مواجهة رفقاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى.

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أضاف «أبراهام»: «منذ صغرى وأنا متابع لبطولة دورى أبطال أوروبا ولم أتخيل يوما أننى سأكون أحد لاعبى الفرق المشاركة في هذه البطولة العالمية القوية التي تجمع كبار الأندية في أوروبا، فهذا حلم لم أصدقه حتى الآن».

صعد فريق تشيلسى الإنجليزى وصيفًا للمجموعة الثامنة خلفًا للمتصدر فالنسيا، عقب فوزه على ليل الفرنسى 2/1.

ويقدم مهاجم «البلوز» موسمًا مميزًا حتى الآن، خاصة بتسجيله 13 هدفًا خلال 22 مباراة، بقميص تشيلسى، الأمر الذي جعله لاعبا صاحب شعبية كبيرة داخل جدران الفريق الأزرق.