شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: موعد مباراة بلاتينيوم والأهلى لم يتغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن اصابة الثنائي صلاح محسن ووليد ازارو لاعبا الفريق ، قال مدير الكرة انها اصابات بسيطة وسيشاركان في مران الغد بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري والمقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة في الدوري.
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