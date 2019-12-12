شكرا لقرائتكم تعادل سلبى فى الشوط الأول بين المصرى والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى والمقاولون المقامة حاليا على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى بالتعادل السلبى.

واتسم الشوط الأول بندرة الهجمات للفريقين ، حيث شهد تهديد المقاولون العرب لأحمد مسعود حارس مرمي المصري البورسعيدي إلا مرة واحدة ، بالإضافة إلي كثرة التمريرات المقطوعة مما تسبب عدم اكتمال هجمة منظمة لأي من الفريقين .

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.