شكرا لقرائتكم الأهلي يؤجل إعلان صفقة كهربا للغد بسبب القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحصر كهربا لمكان قريب من مقر النادي الأهلي لكن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، أخطره بتأجيل الإعلان الرسمي عن ضمه للأحمر إلى غدا الجمعة.
وأنهى الأهلي إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادي أفيش البرتغالي.
ويُحدد السويسري رينيه فايلر موعد انتظامه في التدريبات، على أن يشارك في التدريبات بعد قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى.
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