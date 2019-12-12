شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مخطط الأهلى لإفساد انتقال مارسليو للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب حسين السيد ظهير أيسر الأهلى، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.

وعرض مسئولو الأهلى على حسين السيد، الخروج لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى سواء الإسماعيلى أو إنبى، لتلبية رغبة اللاعب فى الانضمام لنادى يمكنه من المشاركة الأساسية.

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ويرغب ناديا الإسماعيلى وإنبى فى التعاقد مع مارسيلو، فى ظل افتقارهم لظهير أيسر منذ بداية الموسم الحالى، منذ بيع الدراويش لطارق طه إلى بيراميدز، وإصابة أحمد عبد العزيز ظهير إنبى بقطع فى الرباط الصليبى.

ويأمل مسئولو الأهلى فى انتقال مارسيلو لأحد الناديين على سبيل الإعارة، لمنع مخطط مسئولى الزمالك فى التعاقد مع اللاعب، والذين يتفاوضون معه لتدعيم صفوفهم من جهة، والرد على صفقة مسئولى القلعة الحمراء، بعد تعاقدهم مع محمود كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق.