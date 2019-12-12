شكرا لقرائتكم جدول الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 جدول الدوري المصري، قبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري.

جدول الدوري المصري



ويحتل النادي الأهلي، صدارة جدول الدوري المصري، قبل انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز، حيث حصد المارد الأحمر، 15 نقطة بعد خوض 5 مباريات فقط حقق خلالها العلامة الكاملة، بينما يحتل الاتحاد السكندري، المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن القلعة الحمراء، فيما يأتي المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة.



جدول الدوري المصري

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ترتيب الزمالك وبيراميدز فى جدول الدوري المصري



بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع فى جدول الدوري المصري، برصيد 12 نقطة حصدها خلال 6 مباريات، متفوقا على الزمالك صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط لكن الأبيض حصدها من 5 مباريات فقط.

المواجهة الأخيرة بين الزمالك وبيراميدز

