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جدول الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز

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جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 جدول الدوري المصري، قبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري.

جدول الدوري المصري

جدول الدوري المصري
 

ويحتل النادي الأهلي، صدارة جدول الدوري المصري، قبل انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز، حيث حصد المارد الأحمر، 15 نقطة بعد خوض 5 مباريات فقط حقق خلالها العلامة الكاملة، بينما يحتل الاتحاد السكندري، المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن القلعة الحمراء، فيما يأتي المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

جدول الدوري المصري
جدول الدوري المصري

 

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ترتيب الزمالك وبيراميدز فى جدول الدوري المصري
 

بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع فى جدول الدوري المصري، برصيد 12 نقطة حصدها خلال 6 مباريات، متفوقا على الزمالك صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط لكن الأبيض حصدها من 5 مباريات فقط.

جدول الدوري المصري

المواجهة الأخيرة بين الزمالك وبيراميدز
 

شهدت المباراة الأخيرة بين الزمالك وبيراميدز، تفوق الأبيض بعد الفوز بثلاثية نظيفة أحرزها يوسف إبراهيم أوباما وأشرف بن شرقى هدفان، وذلك يوم 8 سبتمبر الماضي فى نهائي بطولة كأس مصر.

 

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