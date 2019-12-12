لا مفاجآت فى تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

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جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة يعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الرسمي لفريقه لمباراة بيراميدز، عقب المحاضرة الفنية المقرر إقامتها فى الخامسة مساء بمقر معسكر الفريق الأبيض.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز وكشفت تدريبات الزمالك الأخيرة، اقتراب كارتيرون من الاعتماد على التشكيل التالي فى مباراة بيراميدز :- وكشفت تدريبات الزمالك الأخيرة، اقتراب كارتيرون من الاعتماد على التشكيل التالي فى مباراة بيراميدز :- محمد عواد في حراسة المرمي، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي فى الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي في الوسط، وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد في الهجوم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري وعقب إعلان كارتيرون تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز بعد محاضرة داخل فندق المعسكر، يتوجه الفريق الأبيض إلي استاد القاهرة استعدادا لخوض المباراة.

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