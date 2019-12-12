مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، نظيره الزمالك فى مباراة قوية على "استاد القاهرة الدولي"، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020.

يدخل فريق الزمالك المباراة فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة متعادلاُ فى النقاط مع نظيره الأهلى الذى يحتل المركز الثالث بفارق الاهداف .

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خاض الزمالك حتى الآن خمس مواجهات فاز فى ثلاثة امام الأتحاد السكندرى ومصر المقاصة والمقاولون العرب، بينما تعادل فى مباراة امام نادى مصرى وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب "إستاد السلام "، وخسر فى مباراة امام نظيرة إنبى بنتيجة 1 – 2 فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

بينما لعب بيراميدز حتى الان 6 مواجهات فاز فى ثلاثة امام إنبى وطنطا والأنتاج الحربى، وتعادل فى ثلاثة أمام طلائع الجيش وسموحة وأسوان .

فى آخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح الزمالك فى التغلب على نظيره بيراميدز وانتهت المباراة بنتيجة 0 -3، واحرز الاهداف لصالح الفارس الابيض اللاعب "يوسف أبراهيم أوباما " فى الدقيقة 52، واحرز الهدفين الثانى والثالث اللاعب " أشرف بن شرقى " فى الدقيقة 63، 83 على ملعب "برج العرب "، وذلك فى يوم 8 من شهر سبتمبر فى هذا العام الجارى ضمن إطار بطولة كأس مصر .