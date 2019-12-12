شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين المقاولون العرب والمصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول بين المصري البورسعيدي والمقاولون العرب بالتعادل السلبي ، في المباراة التى تجمع الفريقين والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام باستاد الجيش بالسويس.

واتسم الشوط الأول بندرة الهجمات للفريقين ، حيث شهد تهديد المقاولون العرب لأحمد مسعود حارس مرمي المصري البورسعيدي إلا مرة واحدة ، بالإضافة إلي كثرة التمريرات المقطوعة مما تسبب عدم اكتمال هجمة منظمة لأي من الفريقين .

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمي: أحمد مسعود

خط الدفاع: ايزيكال، اسلام ابو سليمة، كريم العراقي، اسلام عطية

خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سنبوري، أحمد شوشة، حسين رجب

خط الهجوم: محمود وادي، عمر كمال عبد الواحد.

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فيما جاء تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمي: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح، حسن الشامي

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد سوستة، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفي

خط الهجوم: أحمد علي كامل، محمد طلعت.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.