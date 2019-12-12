شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة رمضان السيد من تدريب النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادي النجوم إقالة رمضان السيد من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وتقهقر ترتيبه بجدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى.

كان فريق النجوم قد تعادل بالأمس على ملعبه أمام جمهورية شبين بهدف لمثله وهو ما رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق ثمانى نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 17 نقطة .

ويبحث مسئولو نادي النجوم عن مدرب جديد لتولي مهمة تدريب الفريق الذى ينافس بدوري القسم الثاني خلال الفترة المقبلة.