شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بسيطة لثنائى هجوم الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض ثنائى هجوم الأهلي المغربي وليد أزارو وصلاح محسن لإصابات بسيطة فى مران الفريق اليوم، الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة، والذى يأتى بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيفة فى بطولة الدورى العام، فى المواجهة التى أقيمت أمس الأربعاء.

وتدخل خالد محمود طبيب الأهلي لعلاج الثنائى، فى الوقت الذى استكمل صلاح محسن المران، فيما فضل طبيب الفريق اعفاء وليد أزارو من استكمال المران وقام بوضع الثلج على قدمه.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

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