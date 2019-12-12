شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: يحق للأهلى قيد كهربا افريقيا لأنه لم يشارك مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، مفاجأة جديدة بشأن قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي في صفوف الأهلي في اننقالات يناير.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، ان كهربا طالما لم يشارك مع الزمالك في أي بطولة أفريقية، يحق له قيده في الأهلي بصفة رسمية.

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وتابع، أن كهربا سيقيد في الأهلي محليا ايضا لانه بمجرد قيده مع افيش تم رفع اسمه من قائمة الزمالك، لانه لا يوجد لاعب يقيد في ناديين، حيث ان اللوائح تمنع ذلك.

وأنهى الأهلي إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادي أفيش البرتغالي، ويُحدد السويسري رينيه فايلر موعد انتظامه في التدريبات، على أن يشارك في التدريبات بعد قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود.