شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ستاد القاهرة جاهز لاستضافة موقعة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” استعدادات ستاد القاهرة لاستقبال مباراة الزمالك وبيراميدز، التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، فى اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، حيث بات جاهزًا لاستقبال الفريقين قبل ساعات من انطلاق المباراة.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.

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