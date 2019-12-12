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فيديو وصور.. ستاد القاهرة جاهز لاستضافة موقعة الزمالك وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” استعدادات ستاد القاهرة لاستقبال مباراة الزمالك وبيراميدز، التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، فى اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، حيث بات جاهزًا لاستقبال الفريقين قبل ساعات من انطلاق المباراة.

 

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

 

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.

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الاستاد
الاستاد

 

استاد 2
استاد 2

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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