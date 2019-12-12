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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ستاد القاهرة جاهز لاستضافة موقعة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر فى مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.
فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز خلالهم فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.
الاستاد
استاد 2
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