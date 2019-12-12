شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى وطنطا حبايب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الاتحاد السكندرى و طنطا فى الجولة السابعة من بطولة الدورى ، بالتعادل السلبي ، و التى أقيمت باستاد الأسكندرية .

حاول لاعبى الفريق السكندرى التقدم على الضيف، إلا أن جميع الفرص تم غهد ارها من لاعبى زعيم الثغر ، عدا االهدف الوحخيد الذى أحرزه إبمانويل اوكرى ، لكن لم يتم احتسابه لتسجيله باليد ، على طريقة انرامو فى مرمى الاهلى 2010 ، وحصل اللاعب على إنذار من حكم المباراة .

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ارتفع رصيد الاتحاد الى النقطة 14 بعد أن خاض 7 مباريات ، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى اثنان ، و خسر واحدة ، بينما ارتفع رصيد طنطا الى النقطة 8 ، بعد أن خاض 7 مباريات فاز فى واحد ، و تعادل فى 5 مباريات ، و خسر واحدة .

خاض الاتحاد السكندرى اللقاء تشكيل يضم كل من عماد السيد، ومحمود رزق، والسيد سالم، أسامة عزب، وإسلام جمال، رزاق سيسيه، ونور السيد، وأحمد نبيل مانجا، وإيمانويل أكوى، وخالد قمر، بالإضافة إلى أحمد رفعت.

وعلى الجانب الآخر، ضم تشكيل طنطا إسلام طارق، محمد عثمان الحصرى، محمود مسعود، حسام غالى، محمد الشاذلى، احمد فهمى، محمود كابونجا، إيهاب سمير، أحمد الشناوى، إسلام فؤاد، وأحمد الألفى