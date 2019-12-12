شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مخطط الأهلى لإفساد انتقال مارسيلو للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسين السيد ظهير أيسر الأهلى، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.

وعرض مسئولو الأهلى على حسين السيد، الخروج لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى سواء الإسماعيلى أو إنبى، لتلبية رغبة اللاعب فى الانضمام لنادى يمكنه من المشاركة الأساسية.

ويرغب ناديا الإسماعيلى وإنبى فى التعاقد مع مارسيلو، فى ظل افتقارهم لظهير أيسر منذ بداية الموسم الحالى، منذ بيع الدراويش لطارق طه إلى بيراميدز، وإصابة أحمد عبد العزيز ظهير إنبى بقطع فى الرباط الصليبى.

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ولمعرفة مخط الأهلى لإفساد انتقال مارسيلو للزمالك من هنا