شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حيلة أهلاوية لمنع انتقال صالح جمعة للزمالك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على سيناريو رحيل صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بعد اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بناءً على رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسري فايلر.

ويخشي مسئولو الأهلي من سيناريو انتقال صالح جمعة لصفوف الزمالك، بعد رحيله عن القلعة الحمراء، ليضع مسئولو النادى سيناريو خاص لرحيل اللاعب، بالاتفاق مع نادٍ آخر على ضم اللاعب لضمان عدم تواجده فى صفوف الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وخرج صالح جمعة من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة فايلر، منذ تولى الأخير المسئولية الفنية فى المرحلة الماضية.

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