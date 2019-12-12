شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موعد المباريات الأفريقية.. وإصابة أزارو ومحسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي أن موعد مباراة بلاتنيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا ، كما هو ولم يتغير، كاشفا أن موعد باقي مباريات دور المجموعات كالتالي : مواجهة بلاتينيوم يوم ١١ يناير، والهلال السوداني يوم ٢٤ يناير والنجم الساحلي يوم ١ فبراير.
وعن اصابة الثنائي صلاح محسن ووليد ازارو لاعبا الفريق ، قال مدير الكرة انها اصابات بسيطة وسيشاركان في مران الغد بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري والمقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة في الدوري.
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