شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز فى محاضرة الخامسة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، محاضرة فنية للاعبين فى الخامسة مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى.

ومن المقرر أن يعلن كارتيرون التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم فى محاضرة الخامسة مساءً، ويتوجه الفريق عقب المحاضرة إلى استاد القاهرة للاستعداد للمباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، امامهما الثلاثي احمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وفي الهجوم مصطفي محمد.