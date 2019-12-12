7 أرقام للزمالك وبيراميدز فى الدورى قبل مواجهة الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره بيرامديز فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز فى المباراة التى تقام باستاد القاهرة. وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز فى المباراة الأخيرة التى جمعت بينهما فى نهائى كأس مصر النسخة الماضية بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج الأبيض بلقب البطولة. وقبل المواجهة المرتقبة نرصد أهم 7 أرقام للفريقين فى الدورى بالجدول التالى..

ارقام الزمالك وبيراميدز

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